В Беларуси завершается уборка картофеля, сахарная свекла убрана на половине площадей

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приближается к финишу уборка картофеля, сахарная свекла убрана чуть более чем на половине площадей, сообщили БЕЛТА оперативные данные в Минсельхозпроде.

Сельскохозяйственные организации Беларуси, по данным на 17 октября, убрали 23,4 тыс. га при общей площади посевов 25,1 тыс. га - то есть 93,3%. В минувшем году планы был выше - 27,4 тыс. га.

Всего накопано 666,4 тыс. т картофеля при урожайности 284,6 ц/га.

Площадь посевов сахарной свеклы составляет 82,4 тыс. га, уже убрано 42,5 тыс. га (51,6% к плану). Общий объем накопанного урожая - 1,93 млн т. Для последующей переработки на свеклоприемные пункты вывезено более 1,57 млн т (81,6% к накопанному). Продано в счет госзаказа около 1,3 млн т (44,6% к плану).

Урожайность свеклы составляет 454,2 ц/га, сахаристость - 16,1%.-0-