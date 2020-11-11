11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 11 ноября, кукурузу убрали с 1,149 млн га (94,9% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 990,2 тыс. га (98,5% плана), собрано 22,691 млн т зеленой массы при урожайности 229,2 ц/га. Идет уборка кукурузы на зерно: работы проведены на 159,1 тыс. га (77,3% плана), намолочено 1,1 млн т.

Всего по стране намолочено 9,161 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали 2,3 млн т зерна, в Гродненской - 1,7 млн т, Брестской - свыше 1,5 млн т, Могилевской - более 1,2 млн т, Витебской и Гомельской - свыше 1,1 млн т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 74,9 тыс. га, что составляет 91% уборочной площади. Собрано 3,62 млн т при средней урожайности 483,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,85 тыс. га (97,8% плана), собрано 165 тыс. т при урожайности 282,3 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,849 млн т сенажа (109,9% плана) и 19,557 млн т силоса (102%). Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (103,6% плана).-0-

Фото Олега Фойницкого