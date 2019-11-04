4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка кукурузы и сахарной свеклы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В Беларуси практически завершена массовая уборка зерновых и зернобобовых культур (вместе с кукурузой). Убрано 2,279 млн га (99,4% подлежащих уборке площадей), намолочено более 7,8 млн т зерна при средней урожайности 34,5 ц/га. Близится к завершению уборка кукурузы на зерно. По данным на 4 ноября, убрано 174,5 тыс. га (92,7% площадей), намолочено более 1,3 млн т зерна кукурузы при средней урожайности 76,1 ц/га. На силос и зеленый корм осталось убрать 1,1% площадей кукурузы", - сказали в Минсельхозпроде.

Госзаказ по зерну выполнен (811,5 тыс. т). Кроме того, по информации на 1 ноября, для республиканских государственных нужд поставлено 57 тыс. т пивоваренного ячменя (67% от плана), 136 тыс. т маслосемян рапса (68%), а для производства крахмала и крахмалопродуктов - 8 тыс. т зерна кукурузы (64%).

Белорусские аграрии завершают и уборку сахарной свеклы: убрано 87,3 тыс. га (93,7% площадей). Накопано 4412 тыс. т корнеплодов при средней урожайности 503 ц/га (плюс 32 ц/га к уровню 2018 года). Госзаказ выполнен на 91,7%. "Поставка сахарной свеклы на сахарные комбинаты продолжается и будет выполнена в полном объеме. По результатам входного контроля сахаристость корнеплодов достигает 16,81%", - отметили в министерстве.

Подходит к концу массовая уборка плодоовощной продукции. "Убрано 6,1 тыс. га овощей (93,3% площадей), собрано 175,3 тыс. т (114% к соответствующему периоду 2018 года). Завершается уборка капусты и корнеплодов поздних сроков созревания. Средняя урожайность овощей (без учета овощного горошка) на 42 ц/га выше прошлогодней", - добавили в Минсельхозпроде.

Особое значение аграрии придают травяным кормам. Уже заготовлено 8,578 млн т кормовых единиц (102% к уровню 2018 года). На одну условную голову скота заложено 27,44 ц кормовых единиц. Всего в стране заготовлено 876 тыс. т сена, 11,321 млн т сенажа, 17,489 млн т силоса. Зяблевая обработка почвы проведена на площади 925,9 тыс. га, работы продолжаются во всех областях страны.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. "Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь", - сказал глава государства.-0-