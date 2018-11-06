Во время уборки кукурузы. Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка овощей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 6 ноября, в сельскохозяйственных организациях овощи убраны с 99,3% площадей. Уборка завершена в Брестской, Витебской и Могилевской областях. "В сельхозорганизациях осталось убрать 44 га овощей, в основном это капуста", - отметили в Минсельхозпроде. Всего в сельхозорганизациях собрано 155,1 тыс. т овощей при урожайности 240,2 ц/га.

Белорусские аграрии завершили уборку картофеля. В сельхозорганизациях накопано 766,4 тыс. т картофеля. Средняя урожайность по стране - 266,2 ц/га.

Завершается уборка сахарной свеклы: ее собрали с 96,1 тыс. га (97,3% площадей). В Брестской области убрано 96,3% площадей, Гродненской - 94,7%, Минской - 99,7%. В Могилевской области уборка сахарной свеклы завершена. Всего накопано более 4,5 млн т. Урожайность сложилась на уровне 477,1 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,94% против 16,21%.

Осталось убрать 140 га кукурузы. Зерна кукурузы намолочено более 1,4 млн т (урожайность выше прошлогодней: 83,9 ц/га против 80,1 ц/га). Зеленой массы кукурузы собрано более 19,7 млн т.-0-