В Беларуси завершается уборка рапса

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рапс в Беларуси убран с 324,3 тыс. га, что составляет 95,2% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 16 сентября, намолочено 669,6 тыс. т рапса. Средняя урожайность - 20,6 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 16 ц/га). План поставок маслосемян рапса в счет госзаказа выполнен на 64,5% (129 тыс. т).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны более чем с 2,1 млн га, что составляет 91% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,614 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,3 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 27,2 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - 1,713 млн т зерна. В Брестской области намолочено 1,219 млн т зерна, Гродненской - 1,2 млн т, Витебской - более 979 тыс. т, Могилевской - более 781 тыс. т, Гомельской - свыше 721 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 16 сентября выполнен на 97,1% (поставлено более 791 тыс. т).-0-