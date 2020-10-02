В Беларуси завершается уборка рапса

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рапс в Беларуси убран с 36,2 тыс. га, что составляет 94,4% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 2 октября, намолочено 827,9 тыс. т рапса. Средняя урожайность - 14,7 ц/га (на аналогичную дату в 2019 году - 15,7 ц/га). План поставок маслосемян рапса в счет госзаказа выполнен на 95,8% (188,6 тыс. т).

Сахарная свекла убрана с 22,7 тыс. га, что составляет 27,6% уборочной площади. Собрано более 1 млн т при средней урожайности 454,9 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 15,73%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 69,5% площадей (17,4 тыс. га), накопано 505,4 тыс. т (урожайность - 289,8 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 3,57 тыс. га (59,6% от плана), собрано 66,2 тыс. т при урожайности 185,4 ц/га.

Кукуруза в стране убрана с 595,2 тыс. га, что составляет 48,7% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 580,3 тыс. га (59,4% от плана), собрано 13,97 млн т зеленой массы при урожайности 240,9 ц/га.

Всего по стране намолочено 8,141 млн т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, в Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 950 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 37,7 тыс. га (79,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 41,6 тыс. га (87,5% от плана), заготовлено 127,5 тыс. т при средней урожайности 36,9 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 853,9 тыс. т сена (84,6% от плана), 13,301 млн т сенажа (105,6%) и 12,064 млн т силоса (62,9%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 79,5% от плана.-0-