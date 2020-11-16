16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 16 ноября, сахарную свеклу в Беларуси убрали с 78,5 тыс. га, что составляет 95,9% уборочной площади. Собрано 3,83 млн т при средней урожайности 487,8 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%.

Кукурузу убрали с 1,174 млн га (96,9% запланированной площади). Уборка кукурузы на силос и зеленый корм завершена. На зерно осталось убрать 29,1 тыс. га (14,4% плана). Намолочено почти 1,2 млн т.

Всего по стране намолочено 9,262 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 39,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали более 2,3 млн т зерна, Гродненской - свыше 1,7 млн т, Брестской - более 1,5 млн т, Могилевской - 1,3 млн т, Витебской и Гомельской - свыше 1,1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,901 млн т сенажа (110,3% плана) и 19,693 млн т силоса (102,7%). Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (104,2% плана).-0-