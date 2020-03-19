19 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В Беларуси завершают изготовление оборудования для производства комбикормов по союзной программе "Комбикорм-СГ". Об этом сегодня журналистам сообщил главный научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор технических наук, профессор Владимир Передня, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в августе на экспериментальной базе "Зазерье" НПЦ по механизации сельского хозяйства планируют запустить линию по выпуску легкоусвояемого сухого концентрата для телят, рассказал Владимир Передня. Испытания и исследования пока продолжаются, но уже сейчас ученые уверены, что союзный комбикорм будет значительно дешевле импортного, например, голландского - на 30-40%.

Параллельно завершается изготовление оборудования для производства комбикормов для ценных пород рыб. "Мы работаем в соответствии с календарным планом. Во втором полугодии заканчиваем изготовление и сразу же приступаем к его монтажу. К концу года должны начаться государственные испытания. Если ничего не помешает, в 2020 году мы получим первую партию комбикорма для ценных пород рыб", - отметил заведующий лабораторией научного обеспечения испытаний и информационно-технических технологий НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук Владимир Клыбик.

Цель союзной научно-технической программы "Комбикорм-СГ" - снизить зависимость от импорта кормов, создать энергосберегающие технологии и конкурентоспособное оборудование, повысить эффективность производства. Ей предшествовала программа "Комбикорм". Она была успешно реализована в части производства комбикормов для крупного рогатого скота и свиней. Ее результаты высоко оценили Постоянный комитет Союзного государства, Минсельхозпрод Беларуси и Минсельхоз России.-0-