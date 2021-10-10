В Беларуси завершен сев озимых зерновых

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 1457,4 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Всего засеяно 100,1% от запланированных 1 млн 456,1 тыс. га, уточнили в Минсельхозпроде.

По оперативной информации о ходе сельхозработ, на 10 октября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,161 млн га (91,6% от запланированной площади). Намолочено 6,733 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,72 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,27 млн т и Гродненская области - более 1,2 млн т. В Могилевской области намолочено 882 тыс. т, Гомельской - 848,7 тыс. т, Витебской - 796,7 тыс. т.-0-