В Беларуси завершена кадастровая оценка земель жилой многоквартирной зоны

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Госкомимущества (НКА) завершило кадастровую оценку земель жилой многоквартирной зоны (по состоянию на дату оценки 1 июля 2019 года). Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

Работы по определению кадастровой стоимости земель жилой многоквартирной зоны велись с декабря 2018 года. За этот период были оценены земли 200 городов и поселков городского типа, 23 062 сельских населенных пунктов, а также земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов 118 районов Беларуси.

Как отметили в комитете, заключения и отчеты об оценке 23 апреля направлены в 143 местных исполнительных комитета, которые должны их утвердить в срок не позднее 15 дней со дня получения. Затем копию решения об утверждении результатов кадастровой оценки отправят в НКА для внесения в регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра.

В Госкомимуществе подчеркнули, что сведения о кадастровой стоимости земель и земельных участков могут использоваться для целей, предусмотренных законодательством, только после внесения их в регистр.

"Своевременное утверждение результатов кадастровой оценки земель и, как следствие, получение актуальных данных о кадастровой стоимости земель способствует грамотному управлению и повышению эффективности использования земельных ресурсов. Это также позволяет применять наиболее справедливую базу для платежей, зависящих от кадастровой стоимости, и сравнивать инвестиционную привлекательность различных территорий", - пояснили в комитете.-0-