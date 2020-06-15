В Белгазпромбанке введена временная администрация

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Белгазпромбанк" введена временная администрация, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк", недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Беларуси от 14 июня 2020 года №192 принято решение о введении с 15 июня временной администрации по управлению банком.

Указанная мера принята на основании ст. 94, 97, 134, 134-1 Банковского кодекса с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований КГК в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел по ч.3 ст.235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и ч.2 ст.243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" УК Беларуси.

В Нацбанке пояснили, что речь идет о несоблюдении лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным регулятором.

Руководителем временной администрации Белгазпромбанка назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления этого ОАО на период действия временной администрации приостановлены.

С учетом принятого правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование Белгазпромбанка, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Нацбанка.

Что касается состава временной администрации, то, как пояснили в Нацбанке, в соответствии с действующим законодательством руководитель временной администрации формирует ее состав (назначает членов) в течение семи дней со дня принятия решения о ее назначении. В указанный срок он письменно информирует Нацбанк о лицах, назначенных членами временной администрации.-0-