В БелГИМ модернизировали национальный эталон единицы электрической мощности

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БелГИМ модернизирован национальный эталон единицы электрической мощности, который предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы электрической мощности, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии.

Проведенная модернизация эталона позволила повысить точность проводимых измерений за счет уменьшения неисключенной систематической погрешности, расширить диапазон измерения электрической мощности с силой переменного тока до 3 тыс. А, а также в частотном диапазоне от 15 до 450 Гц.

В настоящее время эталон обеспечивает проведение метрологической оценки средств измерений электрической мощности классов точности 0,01 и 0,02.

Национальный эталон электрической мощности востребован в области электроэнергетики и атомной энергетики, а также в различных отраслях машиностроения и приборостроения.-0-