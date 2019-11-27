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27 ноября 2019, 15:21

В Белинвестбанке доступны международные переводы на счет по системе Western Union

Фото из архива
Фото из архива

ОАО "Белинвестбанк" предлагает своим клиентам новую услугу – перевод денежных средств по системе Western Union для зачисления на банковский счет, открытый в банках-нерезидентах. Отправляйте денежные средства в одну из 82 стран мира быстро, удобно и безопасно!

"Наличные на счет" – это новая услуга, которая позволяет делать перевод денежных средств по системе Western Union для зачисления на банковский счет физического лица, открытый в банке за пределами Республики Беларусь. Услуга запущена в дополнение к уже имеющимся возможностям отправки и получения денежных переводов Western Union в Белинвестбанке.

В настоящее время перевод на банковский счет можно отправить в 82 страны мира. География услуги постоянно расширяется.

Для того, чтобы отправить перевод, необходимо:

1. Обратиться в подразделение Белинвестбанка, оказывающее услуги по отправке международных переводов Western Union.

2. Представить документы, удостоверяющие личность.

3. Сообщить данные получателя перевода:

Ф.И.О.;

страну получения;

сумму и валюту перевода;

название и код (BIC/SWIFT) банка-получателя;

номер счета получателя (IBAN);

иные данные получателя в зависимости от требований страны назначения перевода.

Переводы по системе Western Union осуществляются в долларах США.

Зачисление денежных переводов на банковский счет физического лица зависит от страны назначения и осуществляется от 1 до 3 рабочих дней.

Плата за осуществление перевода составляет 15 долларов США (независимо от суммы перевода). Минимальная сумма для отправки – 0,01 доллар США. Ознакомиться с тарифами на отправление денежных переводов по системе Western Union можно по ссылке.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса. Инновационные и передовые идеи наряду с высокой технологичностью и трансформацией позволяют быть надежным и долгосрочным партнером для клиентов.

Американская компания Вестерн Юнион (Western Union) – признанный мировой лидер на рынке срочных денежных переводов. С 1871 года занимается денежными переводами, позволяющими переводить деньги на любое расстояние за считанные минуты без открытия банковского счета. Прием и выдача денежных средств при переводах осуществляется в наличной форме в 200 странах мира в более чем 490 000 пунктов обслуживания клиентов. С перечнем пунктов обслуживания в разрезе стран можно ознакомиться на сайте www.westernunion.ru

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