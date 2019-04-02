2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Беллесбумпроме" разъяснили, как формируются цены на древесину, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Жительница городского поселка Корма Гомельской области поинтересовалась, как формируются цены на древесину. Как разъяснили в "Беллесбумпроме", основным лесофондодержателем и продавцом древесины в стране выступает Министерство лесного хозяйства, в ведении которого находится 88% лесного фонда Беларуси. Лесхозы, находящиеся в подчинении министерства, реализуют древесину на торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" как на корню, так и в заготовленном виде. Таксовая стоимость древесины на корню устанавливается правительством. В настоящее время действует постановление Совета Министров от 29 декабря 2018 года №976 "Об установлении таксовой стоимости на древесину основных лесных пород, отпускаемых на корню в 2019 году". При выставлении древесины на биржевые торги стартовая цена на нее не может быть ниже установленной таксовой стоимости, действующей на момент биржевых торгов. Это регламентировано указом от 7 мая 2007 года №214 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства".

Под таксовой стоимостью древесины понимаются цены древесины на корню, призванные за счет продажи возместить необходимые затраты на ведение лесного хозяйства. Окончательная цена на древесину на корню при ее реализации на биржевых торгах определяется по их результатам. "Это прозрачный, рыночный механизм, при котором на стоимость влияет спрос. Чем он выше, тем дороже конечная цена. При этом стоит отметить, что древесное сырье не может продаваться по бросовым ценам. На его выращивание, охрану, защиту и восстановление затрачиваются значительные финансовые средства, которые должны быть компенсированы за счет продаж. Для того чтобы предприятие по переработке древесины было конкурентоспособным, оно в первую очередь должно рассчитывать не на дешевое сырье, а на технологии, позволяющие получить товар с более высокой добавленной стоимостью, и, конечно, на эффективный менеджмент", - подчеркнули в концерне.

Еще одно обращение касалось материалов для производства мебели, поддонов и заборов. Как пояснили в "Беллесбупроме", ассортиментная программа выпуска мебели белорусских производителей включает разнообразную мебель - от простой из недорогих плитных материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием точения и резьбы. "Белорусская мебель из натуральной древесины широко известна во многих странах", - отметили в концерне.

В последнее время с развитием деревообрабатывающих производств и появлением новых древесных конструкционных материалов начало развиваться производство мебели из древесных плит (ДСП, МДФ и ДВП), облицованных натуральным шпоном. "Мебель из ламинированных плит - самая востребованная и продаваемая на всех рынках. Плиты позволяют создавать новые формы, конструкции и образцы мебели для потребителя, из них можно изготовить гораздо более широкий ассортимент мебели. Она легкая, удобная, легко собирается. Немаловажным фактором является невысокая стоимость такой мебели. При этом ее качество отвечает установленным стандартам. Белорусские производители строго соблюдают требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции". Такая мебель абсолютно безопасна для человека", - заверили в "Беллесбумпроме".

Что касается деревянных поддонов, материалом для их изготовления служит низкотоварная древесина в виде досок и брусков, которые не могут быть использованы в мебельном производстве. При этом техническим стандартом установлено обязательное требование целостности таких деревянных элементов, как поддон, чтобы обеспечивалось удержание нагрузки при складировании и транспортировке грузов.

Соответствующие конструкционные требования к элементам ограждения (заборам), выполняемым из деревянных заготовок, устанавливаются с учетом эксплуатационно-климатических условий их применения и регламентируются действующими в Беларуси техническими нормативными правовыми актами.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-