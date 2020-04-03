В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме 2 млн т

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме 2 млн т, сообщает БЕЛТА.

"Вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн т", - сказали в пресс-службе.

На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

Как ранее заявляли в Минфине РФ, они смогут заняться межбюджетными расчетами только после подписания контрактов.

В комментариях сторон не имеется никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям, добавили в пресс-службе "Белнефтехима".-0-