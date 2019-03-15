В "Белнефтехиме" рассказали, что влияет на цену автомобильного топлива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В себестоимости нефтепродуктов более 80% занимает цена нефти, закупаемая НПЗ. Какие составляющие формируют розничную цену на моторное топливо, рассказала заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) концерна "Белнефтехим" Лариса Болотина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал "Нефтехимия" (создан на основе отраслевого журнала "Вестник Белнефтехима").

"Определяющим фактором, конечно, является цена на нефть, закупаемую НПЗ, - в себестоимости нефтепродуктов она занимает более 80%. Еще один существенный фактор - курс национальной валюты. Примерно 1/3 всего производимого объема нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке за белорусские рубли, в то время как нефть приобретается за валюту. Около 30% в розничной цене моторного топлива - налоговая нагрузка, так что любое изменение налогового законодательства тоже оказывает свое влияние", - рассказала Лариса Болотина.

Представитель концерна отметила, что для населения топливо - это товар ежедневного использования, и социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. "Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход к рассмотрению всех факторов", - считает Лариса Болотина.

По оценке аналитика, экс-главы Департамента анализа и прогнозирования глобальных рынков нефти агентства Thomson Reuters Шакила Бегга, цена нефтепродуктов зависит от стоимости сырой нефти, а также динамики международного спроса и предложения. В конечном итоге это все определяет стоимость продуктов, которые создаются в процессе переработки. Другие факторы включают (но не ограничиваются ими) внутреннее налогообложение, импортные пошлины или субсидии. Влияние акцизов и налогов варьируется по всему миру и в конечном итоге зависит от политики, проводимой правительствами.

Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Сергей Крот подтвердил, что среди важнейших факторов, которые влияют на стоимость топлива, - цена на нефть, а также ставки налогов, розничные цены сопредельных стран, политика регулирующих органов. В действующих ценах доля НДС составляет 17%, акциза - 8-13%, остальное приходится на затраты по производству.

Отвечая на вопрос о влиянии волатильности нефтяных рынков на стоимость топлива, Сергей Крот отметил, что, поскольку в себестоимости нефтепродуктов затраты на сырье занимают 80-90%, розничные цены на нефтепродукты в идеале должны коррелировать с ценами на нефть. Вместе с тем бензины и дизельное топливо являются социально значимыми продуктами и оказывают значительное влияние на другие отрасли экономики страны, а это значит, что резкие колебания розничных цен на моторные топлива могут "лихорадить" экономику в целом.-0-