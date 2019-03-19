В "Белнефтехиме" рассказали, как повышение ставок акцизов повлияет на цену автомобильного топлива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 20 марта увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно указу от 15 марта 2019 года №102 "Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары" с 20 марта увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо", - сообщили в концерне.
В "Белнефтехиме" также пояснили, что в отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов - стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения.-0-
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