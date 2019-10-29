В белорусском правительстве пообещали держать руку на пульсе в вопросе цен на гречку

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы не было резких повышений цен на гречку. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Дворник после доклада главе государства о завершении уборочной кампании и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Владимир Дворник

"Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы, - отметил Владимир Дворник. - В Беларуси имеется тот запас госзаказа, который мы в этом году произвели, остатки прошлого года. Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было".

Он добавил, что в прошлые годы цена гречки на белорусском рынке была чуть выше, чем в России, сегодня она выровнялась. "Поэтому я не думаю, что будут какие-то скачки и вывозы этой продукции. Но мы на уровне правительства отслеживаем эту тему и будем мониторить", - заверил вице-премьер.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко во время совещания обратил внимание, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом. "В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились", - предупредил Президент.

В октябре российские СМИ написали, что в стране начали расти цены на гречку из-за рекордно низкого урожая за последние пять лет. "Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 года", - пишет деловая газета "Ведомости". По информации издания, поставщики планируют повысить цены до 50%.-0-