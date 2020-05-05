В БелТПП рассказали, как получить заключение о форс-мажоре при расторжении договора госзакупки

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ТПП утвердила порядок свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы при расторжении договора госзакупки из-за его неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Об этом сообщили БЕЛТА в торгово-промышленной палате.

Согласно этому порядку, чтобы получить заключение о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) по договору госзакупки поставщику, подрядчику или исполнителю необходимо обратиться в БелТПП с заявлением. В этом документе должна содержаться такая информация, как наименование, дата, номер и стороны договора, порядок и сроки его исполнения, обязательства, которые заявитель не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом, а также обстоятельства, которые оказали влияние на исполнение заявителем обязательств по договору, и другая информация, которую заявитель считает необходимым предоставить для подтверждения наличия форс-мажора. К этому заявлению должны прилагаться заверенные копии документов, подтверждающие все изложенные сведения. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский либо белорусский язык. Если же заявление направляется на электронную почту торгово-промышленной палаты, то необходимо будет предоставить его оригинал и прилагаемые к нему документы, если будет принято решения о выдаче заключения.

БелТПП выдаст заключение либо сообщит об отказе в его выдаче в течение одного рабочего дня. Рассмотрение заявления может быть продлено на срок, необходимый заявителю для предоставления дополнительных сведений и документов.

Если оригинал заключения о форс-мажоре будет утрачен или поврежден, Белорусская ТПП может выдать его дубликат. За рассмотрение заявления и выдачу самого заключения плата взиматься не будет.

Порядок свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы был принят для реализации указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики". Этот порядок действует с 26 апреля текущего года до принятия особого решения Президента Беларуси.-0-