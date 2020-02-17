В бюджете Беларуси достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств - Ермолович

17 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В бюджете Беларуси достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

На вопрос, как на финансовую устойчивость в Беларуси влияют происходящие в мире события, включая ситуации с коронавирусом и обеспечением сырьем нефтехимического комплекса страны, министр ответил: "Конечно же, любые изменения, как в мировой экономике, так и связанные с изменениями локальных рынков, внутреннего рынка, в первую очередь отражаются на бюджете. И ситуация в нефтехимическом комплексе также будет влиять на исполнение бюджета в течение года".

"Поэтому задача, которую поставил Президент, заключается в том, чтобы планы по финансированию государственных программ, социальных расходов, поддержанию уровня заработной платы для бюджетников, пенсий, были безусловно выполнены правительством в 2020 году", - подчеркнул министр.

По его словам, обсуждались возможные последствия для бюджета от обозначенных процессов, как в этой ситуации можно адаптироваться, чтобы исполнить все предусмотренные в утвержденном бюджете 2020 года расходы.

"Все, что запланировано в расходах местных и республиканского бюджетов в части, касающейся населения Беларуси, будет безусловно выполнено. Ресурсов для этого достаточно", - заверил Максим Ермолович.-0-