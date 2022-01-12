12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре подорожали огурцы и капуста, подешевели икра лососевых и селедка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие огурцы подорожали на 33,43%, свежая белокочанная капуста - на 24,46%, виноград - на 19,41%, сладкий перец - на 15,52%, свежие помидоры - на 11,8%. Икра лососевых рыб подешевела на 4,4%, соленая сельдь - на 2,73%, мороженое - на 2,55%.

В целом овощи стали дороже на 16,24%, фрукты - на 4,39%. Молоко и молочные продукты подорожали на 0,48%, мясо и мясопродукты - на 0,83%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,44%, рыба и рыбопродукты подешевели на 0,04%.

Обеды в столовой подорожали на 1,95%, в ресторане и кафе - на 1,08%, фастфуд - на 1,15%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,48%, алкогольные напитки - на 0,04%.

Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 0,27%. Одежда стала дешевле на 0,7%, обувь - на 1,02%. Мебель подешевела на 0,01%, ковровые изделия подорожали на 1,47%, стройматериалы - на 0,48%. Медикаменты подешевели на 0,03%.

Стоимость услуг повысилась на 0,92%. В декабре ритуальные услуги подорожали на 9,05%, туристические - на 8,38%, железнодорожного транспорта международного сообщения - на 6,25%, санаторно-оздоровительные - на 3,41%, бытовые - на 2,2%. Услуги театров подешевели на 1,02%, гостиниц - на 0,36%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в декабре составила 0,9%.-0-