В декабре подорожали овощи и бананы, подешевели минералка и мороженая рыба

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в декабре 2020 года подорожали овощи и бананы, подешевели минералка и мороженая рыба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

В целом овощи подорожали на 28,17%, заметнее всего, как и в ноябре, в этой группе выросли цены на свежие огурцы (на 58,2%), помидоры (на 31,1%), и сладкий перец (на 27,76%). На 13,6% подорожала морковь, на 12,44% - свекла, на 8,06% - свежая белокочанная капуста, на 7,67% - картофель. Бананы подорожали на 18,06%, виноград - на 14,55%.

Подешевела вода минеральная (на 3,53%), мороженая рыба (на 2,85%), шампанское (на 2,55%), соль (на 1,61%).

Мясо и мясопродукты подорожали на 0,53%, молоко и молочные продукты - на 0,58%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,57%. Рыба и рыбопродукты подешевели на 0,27%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,9%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 1,21%, фастфуд - на 1,15%.

Табачные изделия подорожали на 0,32%, алкогольные напитки подешевели на 0,33%.

Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 0,4%. Одежда подешевела на 0,47%, обувь - на 1,26%. Мебель подорожала на 1,03%, электротовары - на 0,61%, стройматериалы - на 0,44%, медикаменты поднялись в цене на 1,67%.

Стоимость услуг повысилась на 1,72%. Наиболее заметно подорожали в декабре услуги цирков - на 18,67% и городского транспорта - на 16,23%. Стали дороже почтовые услуги (на 11%), междугородные, международные телефонные соединения (на 10,8%), услуги международного туризма (на 10,6%). Услуги концертных организаций подешевели на 0,56%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в декабре составила 1,2%, за 2020 год - 7,4%.-0-