В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях

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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях, сообщили БЕЛТА в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" Министерства финансов.
Эмитентом облигаций является ООО "Интеллект-Лизинг", номинальная стоимость составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук.
Дата начала обращения облигаций - 15 июля 2021 года, дата окончания - 25 марта 2041-го.-0-