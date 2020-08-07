В Добрушском районе три экипажа преодолели рубеж в 2 тыс. т

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе три экипажа намолотили по 2 тыс. т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Евгений Игнатенко.

Два экипажа двухтысячников работают в сельхозпредприятии "Калининский". Последние рекордные килограммы собрали на хлебной ниве родной организации. Это тандем Петр Самойленко и Андрей Варганов, а также семейная команда Николая и Ильи Варгановых. Такой же производственный рекорд поставил и водитель Антон Ермоленко, занятый на доставке зерна в хозяйство.

Еще один экипаж-передовик - комбайнер Александр Щученко и его помощник Владимир Зайцев из ОАО "Завидовское".

По традиции рекордсменов уборочной кампании чествовали в поле. Комбайнеры и их помощники сделали небольшой перерыв, чтобы принять поздравления и продолжить работу. Команды отмечают, что проблем нет, отдаются делу, поэтому и результат.

Аграрии Добрушского района одними из первых завершают уборку зерновых в регионе. "По оперативным данным, в районе убраны зерновые на 98-99% площади. Завтра планируем завершить уборку зернобобовых. Парк техники был подготовлен, погода способствовала оперативной работе", - сказал Евгений Игнатенко. На данный момент намолочено 65 тыс. т, или более 160% к уровню прошлого года.

В среднем за день хозяйства Гомельской области намолачивают до 30 тыс. т зерна. -0-