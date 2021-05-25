В Договор о ЕАЭС планируется внести более 130 поправок

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании одобрила пакет поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе, названный II Большой протокол, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Проект II Большого протокола включает более 130 поправок, - пояснил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. - Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в договоре терминологии, наделение Комиссии ЕЭК рядом полномочий и реализацию мероприятий стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Так, например, в II Большой протокол включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС "Трудовая деятельность трудящихся государств-членов". В частности, предлагается исключить действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза. Сейчас они должны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании. Также в числе предлагаемых новаций - возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.

Кроме того, документом предлагается наделить ЕЭК полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

В ЕЭК добавили, что проект изменений в Договор о ЕАЭС будет направлен в страны союза для внутригосударственного согласования.-0-