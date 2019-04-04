В Договор о ЕАЭС предложено включить требование о периодической оценке техрегламентов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка научно-технического уровня техрегламентов ЕАЭС должна проводиться на постоянной основе. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, выступая на коллегии Госстандарта в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Из 47 единых технических регламентов, принятых на сегодняшний день в ЕАЭС, 41 вступил в силу. То есть на 45 групп продукции уже установлены единые обязательные требования в рамках союза. "Практика показывает, что серьезного внимания требует вопрос своевременной актуализации техрегламентов, - отметил Виктор Назаренко. - Поэтому в Договор о ЕАЭС предлагается включить требование о периодической оценке научно-технического уровня техрегламентов. Уже в этом году такая оценка будет проведена в отношении нескольких техрегламентов в рамках научно-исследовательских работ. И это должно быть постоянной работой".

Кроме того, в ЕЭК прорабатывается идея формирования базовых структур, которые бы вели конкретные техрегламенты и поддерживали их соответствующий уровень. Роль таких структур могли бы выполнять, например, национальные институты или базовые организации по стандартизации в той или иной сфере государств - членов ЕАЭС.

Также Виктор Назаренко особо подчеркнул тему цифровой стандартизации. По его мнению, информатизация процессов в этой сфере, систематизация имеющихся информационных баз и ресурсов помогли бы эффективно решить целый ряд вопросов. "Мы сейчас работаем над этой инициативой, и странам нужно активно включаться в этот процесс, в том числе применяя международный опыт", - сказал министр.

Отмечая тему защиты рынка, Виктор Назаренко выразил надежду на успешную реализацию пилотного проекта по созданию системы информирования об опасной продукции. Этот ресурс будет аккумулировать данные о несоответствующей продукции, выявленной во всех странах ЕАЭС. Речь пока идет о шести техрегламентах, касающихся низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков, игрушек, колесных транспортных средств, молочной и мясной продукции. Наличие такого ресурса позволит определять наиболее проблемные группы, вырабатывать и применять в отношении их соответствующие меры.

И особенно важно, по мнению Виктора Назаренко, внедрять механизм взаимных сравнительных оценок национальных органов по аккредитации, уточнять требования к уполномоченным иностранным изготовителем лицам, совершенствовать подходы к проведению оценки соответствия.

При этом роль технического регулирования не ограничивается только вопросами безопасности. Сегодня странам нужно выходить на создание новых видов продукции, конкурентоспособной на различных рынках, а для этого нужно заниматься качеством и развитием его инфраструктуры.

Коллегия Госстандарта прошла под председательством руководителя комитета Валентина Татарицкого с участием специалистов центрального аппарата, руководителей подведомственных организаций. На ней были рассмотрены итоги работы за I квартал 2019 года, а также обсуждены актуальные вопросы в сфере проведения надзорной политики, совершенствования деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации государств - участников СНГ, развития технического регулирования в рамках ЕАЭС.-0-