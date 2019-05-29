В ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будут снижены ввозные таможенные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Совет ЕЭК принял решение внести изменения в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО, - проинформировали в пресс-службе. - В соответствии с графиком исполнения тарифных обязательств, в этом году подлежат снижению ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении 135 тарифных линий. В том числе в отношении 111 тарифных линий (отдельные виды моторных транспортных средств и летательных аппаратов) ставки снизятся с 1 сентября 2019 года, в отношении 24 тарифных линий (свинина свежая, охлажденная или замороженная) - с 1 января 2020 года".-0-