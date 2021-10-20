В ЕАЭС доковидный уровень внешней торговли уже превышен на 10%

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе доковидный уровень внешней торговли уже превышен на 10%. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе - августе текущего года объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил $522 млрд, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - сказала Ия Малкина. - Уровень доковидного января - августа 2019 года превышен почти на 10%. Экспорт увеличился на 38,5%, импорт - на 24,5%".

Также в третьем квартале 2021 года продолжили рост фондовые рынки ЕАЭС. Общий объем торгов достиг $3,6 трлн, он увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 9%. "Объемы торгов на наиболее крупных товарных биржах в третьем квартале 2021 года достигли $7,7 млрд и увеличились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидеры торгов - нефтепродукты и драгметаллы", - отметила представитель ЕЭК.

"Прямые инвестиции в страны ЕАЭС составили $14,7 млрд в первом полугодии 2021 года. Во всех государствах ЕАЭС, кроме России, наблюдался чистый приток прямых иностранных инвестиций. Суммарно по всем категориям инвестиций приток наблюдался в Армении, Беларуси и Казахстане", - добавила Ия Малкина.-0-

ЕЭК укрепляет взаимодействие с ВОЗ

ЕЭК активизировала работу по обеспечению продбезопасности ЕАЭС, ее координирует Мясникович

ЕЭК: в странах ЕАЭС нет планов по введению единой цифровой валюты

В ЕАЭС подготовлен проект рекомендаций по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний

Малкина: рынок труда в ЕАЭС постепенно восстанавливается

ЕЭК не рассматривает продление временных норм на ввезенные в ЕАЭС до пандемии автомобили

В ЕАЭС в течение 3 лет планируют реализовать принцип равной правовой защиты потребителей

В ЕАЭС планируют реализовать пилотный проект прослеживаемости ввезенных бытовых холодильников