В ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе ведется подготовка международных договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В настоящее время ЕЭК совместно со странами ЕАЭС реализуют первый этап формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, в рамках которого предполагается создание организационной и методической основы формирования этих рынков, - сказала Ия Малкина. - В частности, комиссией совместно со странами подготовлены проекты международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов. Сейчас проекты обсуждаются на уровне экспертов уполномоченных органов стран союза".

Также реализуется первый этап формирования общего рынка газа. "Сегодня Россия, как ответственный исполнитель, ведет работу над международным договором о формировании общего рынка газа союза, едиными правилами доступа к газотранспортным системам, расположенным на территории государств-членов и порядком осуществления биржевых торгов газом", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-

ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения Ия Малкина сообщила, что ключевой темой предстоящего 9 октября в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС.