В ЕАЭС меняется упрощенный порядок таможенного декларирования товаров

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе с 1 октября меняется упрощенный порядок таможенного декларирования товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"1 октября вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 27 октября 2020 года №138, которое предусматривает внесение изменений в порядок таможенного декларирования товаров с использованием в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, - рассказали в пресс-службе. - Теперь участникам внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании в упрощенном порядке товаров, в отношении которых подлежат уплате пошлины, налоги, надо будет предоставлять электронный вид декларации на товары, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств ЕАЭС такой электронный вид формируется таможенным органом".

Решение также устанавливает особенности заполнения корректировки декларации на товары после выпуска товаров в случае, когда изменение сведений влияет на размер подлежащих уплате пошлин, налогов, а также порядок внесения изменений в иных случаях.

"Решение обеспечивает единообразный подход к отражению сведений об исчислении и уплате пошлин, налогов, а также прозрачность в вопросах зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин", - добавили в ЕЭК.-0-