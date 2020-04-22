В ЕАЭС может быть скорректирован запрет на вывоз товаров повышенного спроса

22 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза могут скорректировать запрет на вывоз товаров повышенного спроса за пределы ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"На рабочем совещании 22 апреля Совет ЕЭК рассмотрел ряд вопросов, связанных со стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Также рассмотрено предложение Казахстана скорректировать ранее принятое решение по временному запрету на вывоз из ЕАЭС товаров повышенного спроса", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 1 апреля Евразийская экономическая комиссия на фоне ситуации, связанной с распространением нового коронавируса, ввела запрет на вывоз из ЕАЭС отдельных видов продовольствия. Среди них репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещен на период до 30 июня.

Коллегия ЕЭК 24 марта ввела временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. В числе таких товаров вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.-0-