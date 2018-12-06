В ЕАЭС может появиться собственная платежная система - Саркисян

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

"Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей - одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией", - сказал он.

По словам Тиграна Саркисяна, Центробанки стран - участниц союза разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка.-0-