В ЕАЭС может появиться собственная платежная система - Саркисян

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
"Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей - одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией", - сказал он.
По словам Тиграна Саркисяна, Центробанки стран - участниц союза разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка.-0-
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