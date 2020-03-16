В ЕАЭС намерены отменить таможенные отметки в транспортных документах на бумажных носителях

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В транспортных документах на бумажных носителях участников внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза вскоре не потребуются дополнительные отметки органов таможни, если таможенные операции совершаются в электронном виде. Соответствующее решение Евразийского межправсовета, которое может быть принято главами правительств "пятерки" в апреле, одобрено сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"По мнению членов Совета ЕЭК, это поможет более эффективно применять электронные таможенные документы, экономить ресурсы таможенников, международных перевозчиков и других участников внешнеэкономической деятельности, - отметили в пресс-службе. - Ведь проставление отметок еще и на бумаге - дополнительно к сведениям, вносимым в информационные системы таможни, - значительно увеличивает, например, время совершения таможенных операций, что нивелирует эффект от внедрения современных таможенных технологий".

Наиболее остро данная проблема затрагивает морской и железнодорожный транспорт. Таможенникам приходится одновременно обрабатывать от нескольких десятков транспортных документов при железнодорожных перевозках до нескольких тысяч при морских - с проставлением физической отметки на каждом из них.

"Евразийская экономическая комиссия предварительно провела комплексный анализ ситуации, придя к ряду выводов. Во-первых, таможенные органы с учетом достигнутого в союзе уровня развития информационных систем не нуждаются в том, чтобы дополнительно штамповать бумажные транспортные (перевозочные) документы. Во-вторых, такие отметки требуются прежде всего самим участникам ВЭД и другим госорганам - как подтверждение совершения операций - из-за недостаточно активного использования ими электронного обмена данными в своей деятельности", - подчеркнули в ЕЭК.

Кроме того, национальные акты, регламенты отдельных (не таможенных) ведомств во многих случаях не учитывают, что большинство операций таможенные органы уже давно производят в электронном виде. "Такие акты и регламенты, независимо от того, совершались таможенные операции в электронном виде или нет, предусматривают наличие отметок на бумажных экземплярах товаросопроводительных документов. От этого зависит дальнейший алгоритм действий с товарами, например, возможность вскрытия грузового отсека транспортного средства органами полиции, выдача разрешений на погрузку товаров и т.д. По этим причинам участники ВЭД, в том числе перевозчики, вынуждены обращаться к таможенным органам за отметками", - указали в пресс-службе.

При положительном решении Межправсовета будет введен переходный период. Отменить бумажное дублирование таможенных отметок планируется с 1 февраля 2021 года.-0-