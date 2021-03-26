В ЕАЭС намерены провести расследования по агрегаторам такси и магазинам мобильных приложений

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Антимонопольные органы Евразийского экономического союза намерены провести расследования в отношении ряда цифровых сервисов. Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в поле зрения вопросы расследования, связанные с предоставлением услуг на рынке такси-перевозок (агрегаторы такси), магазинов мобильных приложений и размещения рекламы поисковой выдачи, - сказал Арман Шаккалиев. - Вопросы все серьезные, это некий тест на наличие нашей компетенции".

Министр ЕЭК считает неверными утверждения, что вопросы деятельности агрегаторов такси не должны регулироваться трансграничными мерами. "Оппоненты забывают о том, что агрегаторы находятся не только в конкретной географической точке, они оказывают услуги на рынке всех наших стран. И конечно, есть ключевой вопрос: рассматривать это как новую бизнес-модель, бизнес-стратегию, или же это все-таки такое поведение".

"Если твоя власть на рынке большая, ты должен быть максимально прозрачным и понятным. И не должно быть таких правил игры, когда вы заказываете такси и получаете фактически кота в мешке", - добавил Арман Шаккалиев.-0-