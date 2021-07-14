В ЕАЭС намерены усилить контроль за конкуренцией на цифровых рынках

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе намерены усилить контроль за состоянием конкуренции на цифровых рынках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В право ЕАЭС внесут изменения по оценке состояния конкуренции на цифровых рынках, - отметили в пресс-службе. - Такое поручение Евразийской экономической комиссии и правительствам государств Евразийского экономического союза дал 14 июля Совет ЕЭК по итогам рассмотрения инициативы России о совершенствовании порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территориях государств ЕАЭС".

По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, в фокусе внимания антимонопольных органов стран мира находятся вопросы определения как географических, так и продуктовых границ рынков. Однако с развитием цифровых рынков и усилением конкуренции на них возникают вопросы, касающиеся особенностей оценки состояния конкуренции на таких рынках. "Традиционные подходы к определению географических границ товарных рынков в большей своей части подходят для классических товарных рынков. Их применение затруднено при оценке конкуренции на цифровых рынках, где, по сути, границы размываются", - пояснил Арман Шаккалиев.

В мае Коллегия ЕЭК одобрила и рекомендовала к применению антимонопольным органам стран ЕАЭС обзор "Конкурентное регулирование на цифровых рынках", подготовленный на основе анализа международного опыта, а также опыта стран "пятерки" по пресечению нарушений на цифровых рынках. В качестве одного из выводов в обзоре отмечено отсутствие однозначного понимания методов антимонопольного регулирования товарных рынков в условиях цифровой экономики.

"В соответствии с поручением Совета ЕЭК на первом этапе ЕЭК совместно с экспертами стран выработает подходы по оценке состояния конкуренции на цифровых рынках, после чего подготовит и внесет соответствующие предложения по корректировке права союза", - добавили в пресс-службе.-0-