В ЕАЭС наметился выход из сложной экономической ситуации - Мясникович

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Углубление взаимной интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не прекращалось даже в сложное время мировой эпидемии коронавируса, а рост экономики союза и вовсе может в ближайшем будущем превысить уровни, которые были до пандемии. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович убежден, что уже сегодня можно говорить о том, что в Евразийском экономическом союзе наметился выход из сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Ряд стран союза демонстрирует рост ВВП. В I квартале 2021 года, например, в Беларуси рост объемов промышленного производства составил 9%, а в Казахстане - 7,5%, в РФ - около 2%. Увеличились объемы производства сельскохозяйственной продукции, снижается уровень безработицы. Растет взаимная торговля между странами ЕАЭС. В I квартале текущего года рост составил 17% по сравнению с уровнем I квартала 2020 года. С дальним зарубежьем рост торговли составил 3,9%.

Одновременно с ростом экономики идет и повышение заработной платы в странах ЕАЭС. В Беларуси в I квартале реальная заработная плата выросла на 5,4%, в Казахстане на 7,4%. В Российской Федерации рост реальной заработной платы составил 1,6%. Все это говорит о том, что меры, которые принимаются в Евразийском экономическом союзе, эффективны.

Председатель ЕЭК отметил, что согласно стратегии развития ЕАЭС до 2025 года поставлена амбициозная цель - достичь темпов опережающего развития. Сейчас разработан достаточно подробный план реализации, который подразумевает конкретные действия, в том числе внесение достаточно большого количества изменений в действующий договор о ЕАЭС. Также планируется разработка и принятие около 50 международных договоров, которые позволят укрепить наше интеграционное сотрудничество.

"К концу 2025 года мы ожидаем выйти на опережающие темпы экономического роста и достичь ежегодного роста ВВП 4-4,5%, что выше текущего. Безусловно, пандемия в 2020 году негативно повлияла на экономический рост стран ЕАЭС, но я думаю, что в оставшиеся годы у нас есть возможность нарастить темпы экономического роста до целевых. Для этого необходимо повысить объем производства конкурентоспособных товаров, которые будут привлекательны как на внутреннем рынке, так и при экспорте. Нужны серьезные подвижки в инновационной и инвестиционной деятельности, необходимо повышать производительность труда и конкурентоспособность национальных экономик и производимой продукции", - уточнил Михаил Мясникович.-0-