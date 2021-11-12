В ЕАЭС НДС на электронные услуги предлагается уплачивать по месту их потребления

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения фиксируют в праве союза термин "услуги в электронной форме" и способы уплаты НДС при оказании таких услуг, - пояснили в ЕЭК. - Наднациональный механизм предусматривает упрощенную постановку на налоговый учет и уплату НДС на электронные услуги по месту потребления услуги. Он также включает упрощенную подачу налоговой декларации в информационном ресурсе налогового органа и возможность уплаты НДС как лично налогоплательщиком, так и посредником, участвующим в расчетах".

"Предлагаемый порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в области реализации электронных услуг", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Проект протокола разработан по инициативе комиссии совместно с экспертами государств ЕАЭС. Ожидается, что документ будет подписан главами государств-членов по завершении внутригосударственных процедур.-0-