В ЕАЭС не идет речь о переходе на наднациональную валюту - Каллаур

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС не идет речь о переходе на наднациональную валюту. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз подчеркну, что для такого рода высказываний (о переходе на российский рубль или иную наднациональную валюту. - Прим. БЕЛТА) никаких оснований нет. Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - сказал Павел Каллаур.

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