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06 декабря 2019, 13:55

В ЕАЭС недопустимы односторонние меры по недопуску продукции - Назаренко

Виктор Назаренко. Фото из архива
Виктор Назаренко. Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС планируется устранить недоработки законодательства, которые позволяют странам принимать односторонние необоснованные решения по недопуску продукции. Об этом сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виктора Назаренко, сегодня техническое регулирование стало во всем мире основным инструментом как снятия барьеров в торговле, так и их создания. В ЕАЭС была создана развернутая база единых регламентов, что является большим плюсом. "За этот год мы идентифицировали все недоработки законодательства, которые позволяют одной или другой стране принимать решения по закрытию предприятий, недопуску продукции. Их надо устранить. Если продукция действительно опасна, она не должна производиться и выпускаться в обращение. А если безопасна, нельзя использовать инструменты технического регулирования или санитарные, ветеринарные, фитосанитарные меры, чтобы защитить свой рынок и не пустить конкурента. Конкуренция должна быть открытой и честной", - подчеркнул Виктор Назаренко.

"Мы подготовили все необходимые изменения, ряд из них принят, ряд будет принят, думаю, в течение этой зимы. В следующем году мы должны выйти на прозрачное законодательство, которое позволит убрать условия для принятия необоснованных мер", - отметил министр ЕЭК.

Сегодня Виктор Назаренко провел лекцию для слушателей Академии управления при Президенте. Он рассказал о функционировании ЕАЭС и достигнутых за пять лет результатах, работе ЕЭК, а также сфере технического регулирования.-0-

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