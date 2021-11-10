В ЕАЭС обеспокоены низкой обеспеченностью собственными фруктами и ягодами

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия обеспокоена низкой обеспеченностью стран Евразийского экономического союза собственными фруктами и ягодами. Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По мнению экспертов комиссии, наибольшую обеспокоенность вызывает потенциал в обеспечении общего аграрного рынка ЕАЭС собственным производством фруктов и ягод, которые возможно выращивать в природно-климатических условиях союза, - отметила Ия Малкина. - В этой связи комиссия совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных наций осуществляет подготовку доклада по устойчивому развитию плодоводства и овощеводства в рамках ЕАЭС".

В частности, ЕЭК изучает опыт поддержки развития отрасли плодоводства в странах, которые производят и экспортируют такую продукцию. Кроме того, изучен международный опыт поддержки развития отрасли плодоводства.

"Наряду с этим для упрощения как администрирования, так и получения государственной поддержки сельского хозяйства изучаем передовую практику в этой области. С нашей точки зрения, внедрение в странах союза таких технологий позволит повысить эффективность и адресность субсидирования отрасли, что в результате будет способствовать повышению самообеспеченности союза данными видами товаров", - добавила представитель ЕЭК.-0-