В ЕАЭС обсудили необходимость единых требований к растительному мясу и другим альтернативным протеинам

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инновационные технологии, которые позволяют производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также снижать негативное влияние на окружающую среду, обсуждены в Евразийской экономической комиссии на заседании круглого стола "Будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в аппарате члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, под руководством которого прошло мероприятие.

"На сегодняшний день аграрный сектор в странах Евразийского экономического союза важно развивать исходя из глобальных тенденций, таких как органическое сельское хозяйство, альтернативные протеины, внедрение цифровых технологий, а также особого акцента на устойчивое развитие агропромышленного комплекса", - отметил Артак Камалян.

В дискуссии приняли участие представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), органов исполнительной власти, бизнес-структур, отраслевых союзов и ассоциаций, научно-производственных и образовательных учреждений стран ЕАЭС. Они рассмотрели потенциал роста производства и реализации альтернативных аналогов животноводческой продукции в ЕАЭС и мире, включая экономические и технологические аспекты, вопросы кадрового и научного обеспечения. "В частности, представители производственных предприятий и ретейла отметили постоянное увеличение спроса на растительную продукцию, - отметили в аппарате министра ЕЭК. - Такая тенденция - следствие влияния тренда на здоровый образ жизни, правильное питание и защиту окружающей среды. Здесь же, на площадке ЕЭК, участники мероприятия ознакомились с опытом разработки альтернатив продуктам животного происхождения на примере успешного стартапа". Отдельное внимание участники мероприятия уделили актуальным вопросам технического регулирования продукции на растительной основе, обозначив необходимость разработки в ЕАЭС соответствующих межгосударственных стандартов.

Во время круглого стола российский Союз производителей продукции на растительной основе представил результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения о восприятии растительной продукции, которое проводилось по заказу этого объединения. Опрос показал, что большинство населения России знает о наличии на рынке растительной продукции. 58% респондентов считают, что растительное мясо изготавливают только из растительных компонентов без использования животного мяса, при этом 79% из них не пробовали растительное мясо. 14% опрошенных полагают, что такое мясо имеет животное происхождение с добавлением растительных компонентов. Оставшаяся часть опрошенной аудитории затруднилась ответить на вопрос.

"По итогам мероприятия стороны согласились с необходимостью укрепления межстранового взаимодействия в рамках ЕАЭС в целях определения подходов к устойчивому развитию сельского хозяйства, разработки инновационных технологий и единых требований, которые позволят странам союза вывести отрасль на качественно новый, современный конкурентоспособный уровень", - резюмировали в ЕЭК.-0-