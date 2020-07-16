В ЕАЭС обсуждают создание института оператора трансграничной интернет-торговли

16 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая группа высокого уровня по трансграничной электронной торговле рассмотрела на первом заседании возможности для ускорения доставки товаров и упрощения их оформления с использованием института оператора, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексей Ашихмин.

"Обсуждался широкий круг вопросов, направленных на формирование системного регулирования данного сегмента внешней торговли, - отметил представитель торгового блока ЕЭК. - Причиной для такого подхода является то, что сейчас в ЕАЭС уже полностью сложился новый рынок, а существующее правовое регулирование, в целом направленное на формат традиционной торговли, недостаточно учитывает его специфику".

По экспертным оценкам, объем импорта товаров, приобретенных на иностранных интернет-площадках, в ЕАЭС в 2019 году составил $8,8 млрд, из которых 90% приходилось на Россию. Прогнозируется, что с учетом перераспределения потребительского спроса в онлайн, вызванного пандемией COVID-2019, в 2020 году трансграничная электронная торговля вырастет на 6-10%.

Участники заседания рассмотрели обширный перечень тем, связанных с развитием таможенного регулирования, включая возможность определения новой категории товаров, введение нового типа таможенных деклараций и института оператора электронной торговли. "Надо создать коридор для интернет-торговли через институт оператора, чтобы это было быстро, удобно, чтобы были гарантии по уплате необходимых платежей и соблюдению вопросов технического регулирования, - заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Необходимы прозрачность и четкость взаимодействия, когда оператор обеспечит выполнение всех правил и ограничений, предложив потребителю удобную услугу по оформлению".

Особое внимание было уделено соблюдению мер технического регулирования. В настоящий момент требование о соответствии поступающих в ЕАЭС в рамках трансграничной электронной торговли товаров техническим регламентам не предусмотрено. Было высказано предложение о постепенном выравнивании условий реализации товаров в традиционной офлайновой и электронной торговле в целях обеспечения потребителей ЕАЭС безопасной продукцией и выравнивания конкурентных условий для производителей союза и добросовестных импортеров.

"Стороны сочли интересной идею использования таможенных складов для хранения и последующей реализации конечному потребителю на территории ЕАЭС товаров иностранных интернет-площадок. Внедрение схемы B2B2C с возможностью предварительного ввоза продукции могло бы способствовать дополнительному ускорению доставки товаров покупателям из государств - членов союза", - добавил Алексей Ашихмин.

Рабочая группа высокого уровня создана распоряжением Коллегии ЕЭК в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года. Ее председателем является Андрей Слепнев, а в состав вошли представители ЕЭК и профильных министерств и ведомств стран ЕАЭС.-0-