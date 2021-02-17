В ЕАЭС обсуждают возможность применения таможенной процедуры транзита для сигарет и алкоголя

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На правовом портале Евразийского экономического союза до 11 марта проходит публичное обсуждение проекта решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о применении таможенной процедуры транзита в отношении сигарет и алкоголя, помещенных под процедуру экспорта. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина уточнила, что данная инициатива принадлежит российской стороне. "Сейчас, по имеющейся в Федеральной таможенной службе России информации, по этим налогоемким товарам применяются серые схемы с использованием процедуры экспорта, - сказала она. - В чем суть схемы? Например, сигареты из одной страны помещаются под процедуру экспорта для вывоза с таможенной территории, но по факту товары незаконно размещаются на территории складских комплексов, расположенных в другой стране". Помощник председателя Коллегии ЕЭК пояснила, что процедура экспорта не предполагает обязательное использование средств таможенной идентификации и не устанавливает срок доставки товаров до места их вывоза с таможенной территории. "То есть невозможно проконтролировать, доставлен ли товар до границы, где он должен быть вывезен с таможенной территории, - отметила она. - При процедуре транзита данные функции доступны".

Проект решения предполагает, что декларанту необходимо будет предоставлять в таможенный орган не только декларацию на товары, но также транзитную декларацию. "Российская Федерация полагает, что решение не создаст дополнительные обременения для бизнеса благодаря широкому применению электронной формы декларирования", - добавила Ия Малкина.-0-