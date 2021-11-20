В ЕАЭС определен порядок устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами подписано на полях Евразийского межправительственного совета в Ереване. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Для стимулирования развития торгово-экономических отношений предусмотрен четко выстроенный формат взаимодействия союза с заинтересованными партнерами из третьих стран и интеграционных объединений путем заключения союзом отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Для достижения взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.

"Соглашение будет играть важную роль в реалиях растущей тенденции защиты внутреннего рынка и развития многосторонних торговых отношений. Важным его аспектом является сохранение баланса интересов при снятии торговых барьеров в рамках развития вектора по наращиванию торгово-экономических отношений союза с ключевыми партнерами", - подчеркнули в ЕЭК.-0-