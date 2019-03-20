В ЕАЭС планируется создавать межгосударственные кластеры мясного скотоводства

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию по развитию в Евразийском экономическом союзе производства мяса крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК рекомендовала странам союза ряд мер по развитию производства мяса крупного рогатого скота. Среди них - создание системы племенного мясного скотоводства, развитие производства кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и лекарственных средств для животноводства. Планируется также создать межгосударственные кластеры мясного скотоводства", - пояснили в пресс-службе.
На заседании Коллегии отмечалось, что в 2013-2017 годах производство мяса крупного рогатого скота в целом по союзу увеличилось на 3%. Однако численность поголовья немного уменьшилась на 0,6%.
"Для создания благоприятных условий во взаимной торговле и развития экспорта мяса государствам - членам ЕАЭС рекомендуется при поддержке комиссии гармонизировать нормативно-правовые акты стран союза с требованиями третьих стран и интеграционных объединений. В частности, это коснется сфер применения санитарных, ветеринарно-санитарных мер и технического регулирования", - добавили в ЕЭК.-0-
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