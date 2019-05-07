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В ЕАЭС планируется упорядочить деятельность структур по аккредитации продукции

Экономика 07.05.2019 | 17:46
Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Развитие системы аккредитации в Евразийском экономическом союзе обсуждено на заседании Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС, в котором принял участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На заседании совета обсуждены основные проблемы, связанные с появлением на рынке союза недобросовестных органов, которые способствуют снижению уровня доверия к результатам работ по оценке соответствия. В результате создаются условия для необоснованной выдачи документов об оценке соответствия, растет рынок "серых" сертификатов и деклараций", - отметили в пресс-службе.

"Аккредитация является одним из основных элементов, на котором держится доверие к результатам работ органов по оценке соответствия. Поэтому органам по аккредитации с целью достижения равнозначности применяемых процедур необходимо провести взаимные сравнительные оценки", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Участники заседания обсудили проект рекомендации о проведении органами по аккредитации государств - членов ЕАЭС взаимных сравнительных оценок, реализацию решения Совета ЕЭК по включению органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и органов инспекции в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

"Рассмотрены также вопросы внедрения органами по аккредитации новых версий международных стандартов ISO/IEC 17011:2017 и ISO/IEC 17025:2017, взаимодействия национальных органов государств-членов и ЕЭК по вопросам международного сотрудничества в области аккредитации, - добавили в пресс-службе. - Члены совета приняли решение продолжить работу по гармонизации и ужесточению законодательства государств-членов в сфере аккредитации, в особенности по повышению компетентности органов по оценке соответствия".-0-

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