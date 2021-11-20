20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС планируют разработать евразийские программы низкоуглеродного развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На заседании Евразийского межправсовета в Ереване главам правительств доложили о ходе работы по сближению позиций государств Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки. Ранее по поручению межправсовета специально для этого была сформирована рабочая группа высокого уровня из представителей Евразийской экономической комиссии и государств ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, на площадке рабочей группы стороны поддержали разработку основных стратегических подходов на базе элементов национальных стратегий низкоуглеродного развития с учетом компетенций органов ЕАЭС, а также первого пакета мероприятий дорожной карты по их реализации.

В настоящее время стороны прорабатывают 13 направлений дальнейшей работы, в том числе анализируют национальный опыт законодательного регулирования в климатической сфере и готовят возможные предложения по развитию общих подходов в ЕАЭС, созданию интегрированной системы учета и мониторинга выбросов парниковых газов в ЕАЭС.

"Еще одно направление - определение мер стимулирования низкоэмиссионной трансформации в следующих отраслях: транспорт, энергетика, металлургия, химия, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. Также в списке - евразийские программы низкоуглеродного развития, зеленое финансирование, формирование банка климатических технологий и цифровых инициатив", - отметил Андрей Слепнев.

"Председатели правительств стран союза положительно оценили эту работу и поручили продолжить ее. Предполагается, что основные стратегические подходы будут представлены во второй половине 2022 года", - добавили в пресс-службе.-0-