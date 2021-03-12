В ЕАЭС планируют установить дополнительные требования к шоколадным изделиям и какао-продуктам

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. O разработке проекта изменений №3 в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

В настоящее время в технических регламентах ЕАЭС отсутствуют требования к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам, таким образом не обеспечиваются условия добросовестной конкуренции на рынке шоколадной продукции, а также выполнение одной из основных целей разработки технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" - предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.

"Потребителей вводят в заблуждение понятием "шоколад" и его производными, которые традиционно подразумевают высокий статус кондитерских изделий и широко применяются в рекламных целях, при этом в шоколадных изделиях используется "шоколадная" глазурь или "шоколадная" масса, содержащие до 100% эквивалентов или заменителей масла какао", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, обращение на рынке ЕАЭС шоколада, а также кондитерской и другой пищевой продукции, требования к составной шоколадной части которой (шоколадная глазурь, шоколадная масса) различаются в нормативных документах государств - членов Евразийского экономического союза и не соответствуют требованиям международных документов, выступает техническим барьером, вводит в заблуждение потребителей, а также снижает уровень качества и потребительских свойств шоколадной продукции в целом.

Это в комплексе создает предпосылки для фальсификации шоколадной продукции, поскольку эквиваленты и улучшители масла какао не относятся к какао-продуктам. Основное сырье для их изготовления - фракции пальмового масла и отдельные виды тропических растительных масел (ши, иллипе, кокум и др.). "Ненормируемое использование эквивалентов и улучшителей масла какао для замены дорогостоящего масла какао позволяет снизить стоимость готового продукта, однако он не является шоколадом согласно международным требованиям", - рассказали в концерне.

Для решения проблем фальсификации шоколадной продукции на территории ЕАЭС необходимо установление единых требований к основным критериям подлинности (идентификационным признакам) шоколада, шоколадной глазури, в том числе если они являются составной частью пищевого продукта. "Эти основные критерии - наличие и количественное содержание эквивалентов масла какао, компонентный состав", - добавили в пресс-службе.

Поскольку, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, применение стандартов является добровольным, то установление в техническом регламенте единых обязательных требований к шоколадным изделиям (в части отделяемой составной части шоколада) нужно для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, чтобы правильно идентифицировать изделия, устранить существующие различия в национальных нормативных документах, а также повысить качество шоколадной продукции.

По инициативе концерна "Белгоспищепром" Госстандартом Беларуси было внесено предложение в Евразийскую экономическую комиссию о внесении дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

В процессе разработки этого проекта было урегулировано значительное количество разногласий. Вместе с тем до настоящего момента сохраняется лишь одно неурегулированное разногласие - в части исключения из проекта таких объектов регулирования, как шоколадная масса, шоколадная глазурь, какао тертое, масло какао, какао крупка, какао-жмых.

Что касается этого разногласия, Беларусь настаивает на гармонизации требований к шоколадной глазури и шоколадной массе, используемых в качестве составной части кондитерской и другой пищевой продукции, с требованиями международных документов. "Реализация на территории ЕАЭС кондитерской и другой пищевой продукции, составная шоколадная часть которой не соответствует требованиям международных документов, несовместима с основными принципами соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО. Это представляется техническим барьером. Кроме того, гармонизация технических регламентов с международными документами является приоритетной в соответствии с общими принципами технического регулирования Договора о ЕАЭС и соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле", - пояснили в концерне.-0-