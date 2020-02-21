В ЕАЭС планируют установить обязательные требования к системам доставки никотина

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется установить обязательные требования к системам доставки никотина. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, комментируя проходящее сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко заседание Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Назаренко отметил, что для всех стран ЕАЭС является актуальной тема качества никотиносодержащей продукции - как наполнителей для систем доставки никотина (независимо от того, никотиносодержащие они или безникотиновые), так и самих систем. "Потому что эта проблема стала критичной для нашей молодежи", - указал министр ЕЭК.

"Рассчитываем, что наши страны смогут оперативно сделать так, чтобы на рынке присутствовала только безопасная продукция", - добавил Виктор Назаренко.-0-