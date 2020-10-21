В ЕАЭС планируют ужесточить требования к использованию пальмового масла

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируются ужесточить требования к использованию пальмового масла в пищевой продукции. Об этом заявила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, страны, входящие в ЕАЭС, ежегодно ввозят около 1 млн т пальмового масла, что составляет приблизительно 15% от общего объема использования растительных масел. Из этого количества около 90% используется в качестве сырья при производстве пищевой продукции.

"Пальмовое масло - обычный растительный продукт, - отметила она. - Но при определенных условиях, например, при высоких температурах, образуются глицидиловые эфиры жирных кислот, которые могут оказывать на организм человека канцерогенное и общетоксическое воздействие. Поэтому Коллегией ЕЭК 6 августа 2019 года были внесены изменения в единые санитарные требования ЕАЭС, которыми определены нормативы содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах, адаптированных молочных смесях и продуктах на основе частично гидролизованных белков, частично адаптированных молочных смесях, специализированных продуктах для лечебного питания детей. Нормативы были гармонизированы с международными требованиями, в том числе с требованиями Европейского союза".

Принятие Коллегией ЕЭК данного решения было первым шагом по регулированию в союзе нормативов содержания глицидиловых эфиров жирных кислот. "Вместе с тем эти нормативы не могут применяться до вступления в силу соответствующих изменений в технические регламенты союза, - пояснила Ия Малкина. - Поэтому следующий шаг - это введение таких же показателей в техрегламенты, устанавливающие единые обязательные для применения и исполнения требования безопасности к пищевой продукции и сырью для ее производства".

Коллегия ЕЭК обратилась к России как к ответственному разработчику большинства технических регламентов по пищевой продукции с просьбой разработать соответствующие изменения. "Учитывая то, что первичным источником глицидиловых эфиров жирных кислот в пищевой продукции являются рафинированные растительные масла, нормы по ограничению допустимого уровня уже включены в проект изменений к техрегламенту на масложировую продукцию, - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Кроме того, комиссия считает целесообразным принять изменения в техрегламенты "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания".

"Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Уже сегодня производители, не дожидаясь включения этих нормативов в техрегламенты, могут применять их на добровольной основе, а также использовать для планомерного перевода производственного процесса на работу в новых условиях", - добавила Ия Малкина.-0-